PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeidirektion Saarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: 83-jährige Frau aus St. Ingbert vermisst

POL-SL: 83-jährige Frau aus St. Ingbert vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

St. Ingbert (ots)

Seit dem 15.04.2026 gegen 23:00 Uhr, wird die 83-jährige Bewohnerin Frau Karin Stock aus einer Seniorenresidenz in der Reinhold-Becker-Straße in St. Ingbert vermisst.

Die Vermisste hat das Heim fußläufig verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die Vermisste ist stark dement, jedoch noch gut zu Fuß und somit mobil. Sie hat kurze grau/weiße Haare und dürfte lediglich in Unterwäsche und mit einem roten T-Shirt bekleidet sein.

Aufgrund der Gesamtumstände kann eine Gefährdung der Vermissten nicht ausgeschlossen werden.

Wer die beschriebene Person seit dem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 oder über Notruf unter der 110 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Landespolizeidirektion Saarland
FLZ-
PVD
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/ 962-8010
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeidirektion Saarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeidirektion Saarland
Weitere Meldungen: Landespolizeidirektion Saarland
Alle Meldungen Alle
  • 11.04.2026 – 17:25

    POL-SL: Nach mehreren Versammlungen in Saarbrücken / Polizei zieht Bilanz

    Saarbrücken (ots) - Am heutigen Samstag (11.04.2026) fanden in der Saarbrücker Innenstadt mehrere Versammlungen statt. Die Polizei Saarland war mit einem dem Anlass entsprechenden Kräfteansatz vor Ort und sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Die Verkehrsbehinderungen durch Sperrmaßnahmen anlässlich einzelner Aufzüge wurden auf ein Minimum beschränkt. Die ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 14:03

    POL-SL: Nach Waldbrand in St. Ingbert / Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Saarbrücken/St. Ingbert (ots) - Am Mittwoch (08. April 2026) kam es gegen 13:00 Uhr im Stadtwald von St. Ingbert, Ortsteil Hassel in der Nähe des Waldwegs Sonnenhof zu einem Brandgeschehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommt eine vorsätzliche Brandlegung in Betracht. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, sich zu melden. Das Brandgeschehen erreichte hierbei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren