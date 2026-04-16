Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: 83-jährige Frau aus St. Ingbert vermisst

Bild-Infos

Download

St. Ingbert (ots)

Seit dem 15.04.2026 gegen 23:00 Uhr, wird die 83-jährige Bewohnerin Frau Karin Stock aus einer Seniorenresidenz in der Reinhold-Becker-Straße in St. Ingbert vermisst.

Die Vermisste hat das Heim fußläufig verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die Vermisste ist stark dement, jedoch noch gut zu Fuß und somit mobil. Sie hat kurze grau/weiße Haare und dürfte lediglich in Unterwäsche und mit einem roten T-Shirt bekleidet sein.

Aufgrund der Gesamtumstände kann eine Gefährdung der Vermissten nicht ausgeschlossen werden.

Wer die beschriebene Person seit dem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 oder über Notruf unter der 110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell