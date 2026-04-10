Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Waldbrand in St. Ingbert

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Saarbrücken/St. Ingbert (ots)

Am Mittwoch (08. April 2026) kam es gegen 13:00 Uhr im Stadtwald von St. Ingbert, Ortsteil Hassel in der Nähe des Waldwegs Sonnenhof zu einem Brandgeschehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommt eine vorsätzliche Brandlegung in Betracht. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, sich zu melden.

Das Brandgeschehen erreichte hierbei eine Fläche von ca. 5000 qm. Durch umfangreiche Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte der Brand schließlich bis zum späten Nachmittag entsprechend eingedämmt und gelöscht werden.

Zwischenzeitlich wurden die Ermittlungen durch Beamte der Dienststelle für Branddelikte in der Direktion 2 / Landeskriminalamt der Landespolizeidirektion übernommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass das Feuer durch eine vorsätzliche Inbrandsetzung eines Gegenstands durch Menschenhand verursacht wurde. Nähere Details zum Tatgeschehen können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Saarland bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und zur Identifizierung der Täter führen. Insbesondere Spaziergänger, die zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen im besagten Waldgebiet gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Saarbrücken unter der Tel.: 0681/962-2133 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache unter www.onlinewache.saarland.de genutzt werden.

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