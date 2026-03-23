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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach versuchtem Einbruch in ein Schmuckgeschäft

Moers (ots)

In der Nacht zum Montag versuchten bislang unbekannte Täter gegen 02:49 Uhr in ein Schmuckgeschäft an der Kirchstraße einzubrechen.

Mindestens zwei Unbekannte versuchten durch Aufhebeln einer Klappe eines Schaufensters ins Geschäft zu gelangen. Im Weiteren schlugen sie auch mit einem Hammer auf die Schein ein. Den Unbekannten gelang es nicht, in den Laden einzudringen.

Diese werden als dunkel gekleidet und mit Sturmhauben maskiert, beschrieben.

Die Täter flüchteten in unbekannten Richtung.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 260323-0400

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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