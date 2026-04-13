Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten - 17. KW 2026

Saarbrücken. (ots)

Saarbrücken. In der Zeit von Montag, 20.04.2026 bis Sonntag, 26.04.2026 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 20.04.2026

- B 269 zwischen Dillingen und Tholey - B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken - BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland - Pfalz

Dienstag, 21.04.2026

- BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis

Mittwoch, 22.04.2026

- BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AS Riegelsberg - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen

Donnerstag, 23.04.2026

- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - Landkreis St.Wendel

Freitag, 24.04.2026

- L 108 Ensheim - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken - L111 zwischen Blieskastel -Lautzkirchen und Niederwürzbach

Samstag, 25.04.2026

- BAB 620 zwischen AD Saarbücken und AD Saarlouis - L 105 zwischen Fechingen und Habkirchen

Sonntag, 27.04.2026

- BAB 1 zwischen AS Saarbrücken-Burbach und AK Saarbrücken

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

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