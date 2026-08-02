LPI-GTH: Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs
Gotha (ots)
Die Polizei kontrollierte heute Morgen in der Eisenacher Straße einen Fahrradfahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,04 Promille an. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (pp)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell