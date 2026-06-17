Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ermittlungen zu Tötungsdelikt

Linden (Kreis Kaiserslautern) (ots)

- Gemeineinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westpfalz und der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern -

Wegen eines Tötungsdeliktes ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft in Linden. Ein 40-jähriger Mann steht im Verdacht, am Dienstagnachmittag seine getrennt lebende Ehefrau auf einem öffentlichen Spielplatz attackiert und mit einem Messer tödlich verletzt zu haben. Die 37-jährige Frau verstarb vor Ort.

Anschließend soll sich der Mann selbst schwere Verletzungen zugefügt haben. Er wurde noch in der Nacht operiert und befindet sich schwer verletzt im Krankenhaus.

Die genauen Abläufe und Hintergründe sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine weiteren Informationen veröffentlicht werden. Bitte sehen Sie daher von Anfragen ab. Sobald gesicherte Informationen vorliegen, wird es erneut eine Pressemitteilung geben. |cri

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