Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoaufbruch - Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in der Slevogtstraße ein Auto ausgeräumt. Am Donnerstag entdeckte der 21-jährige Fahrzeughalter den Pkw-Aufbruch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug ein Portemonnaie mit Bargeld, Führerschein und Ausweisdokumenten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |erf

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