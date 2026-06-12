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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoaufbruch - Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in der Slevogtstraße ein Auto ausgeräumt. Am Donnerstag entdeckte der 21-jährige Fahrzeughalter den Pkw-Aufbruch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug ein Portemonnaie mit Bargeld, Führerschein und Ausweisdokumenten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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