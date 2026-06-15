Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte brechen in Supermarkt ein

Meisenheim (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in einen Supermarkt in der Raumbacher Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich mit Werkzeug Zugang zum Gebäude und stahlen Zigaretten sowie Tabak aus dem Kassenbereich. Bei dem Einbruch gegen 2 Uhr morgens wurde die Alarmanlage ausgelöst, ein Sicherheitsdienst informierte umgehend die Polizei. Aufgrund von Hinweisen gehen die Beamten aktuell von drei Einbrechern aus, die mit einem Audi flüchteten. Vor Ort sicherten die Einsatzkräfte Spuren. Wer Hinweise zu den Unbekannten oder der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter Telefon 0631 369-13312 entgegengenommen. Die Ermittlungen dauern an. |laa

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