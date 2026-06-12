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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Einbruch: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Kindsbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Kurz nach 3 Uhr beobachteten Zeugen im Hirtenpfad, wie sich Unbekannte an einem Wohnhaus zu schaffen machten. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Fensterscheibe eingeschlagen worden war. In unmittelbarer Nähe zum Tatort fiel den Einsatzkräften ein 20-Jähriger auf. Aufgrund von Indizien, gesicherten Spuren und den Gesamtumständen verdichtete sich der Verdacht, dass der Mann in den Einbruch verwickelt sein könnte. Er wurde vorläufig festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und musste eine DNA-Probe abgeben. Zum Zeitpunkt des Einbruchs befanden sich keine Bewohner im Haus. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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