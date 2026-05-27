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Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Erneut Personenzüge im Bahnbetriebswerk Trier besprüht

Trier (ots)

Im Bahnbetriebswerk Trier kam es erneut zu Farbschmierereien an dort abgestellten Zügen. Betroffen sind zwei Personenzüge auf einer Gesamtfläche von 80 qm.

Festgestellt wurden die Verunreinigungen am 26. Mai 2026. Der verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 5.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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