Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Personenzug im Bahnhof Nassau besprüht

Nassau/Lahn (ots)

Im Bahnhof Nassau/Lahn besprühten bisher unbekannte Personen einen dort abgestellten Personenzug auf einer Fläche von 60 qm.

Die Tat ereignete sich am 24. Mai 2026, zwischen 1:00 und 7:40 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

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