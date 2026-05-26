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Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Personenzug im Bahnhof Nassau besprüht

Nassau/Lahn (ots)

Im Bahnhof Nassau/Lahn besprühten bisher unbekannte Personen einen dort abgestellten Personenzug auf einer Fläche von 60 qm.

Die Tat ereignete sich am 24. Mai 2026, zwischen 1:00 und 7:40 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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