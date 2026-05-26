BPOL-TR: Personenzug im Bahnhof Nassau besprüht
Nassau/Lahn (ots)
Im Bahnhof Nassau/Lahn besprühten bisher unbekannte Personen einen dort abgestellten Personenzug auf einer Fläche von 60 qm.
Die Tat ereignete sich am 24. Mai 2026, zwischen 1:00 und 7:40 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 3.000 Euro.
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