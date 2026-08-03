LPI-GTH: Fahrradfahrer gestürzt
Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)
Eine 65-jährige Fahrradfahrerin kollidierte offenbar gestern Mittag bei ihrer Fahrt auf der Weinbergstraße in Richtung Kahlenberg mit dem Bordstein. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 65-Jährige trug einen Fahrradhelm. (sw)
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