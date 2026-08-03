LPI-GTH: Fahrradfahrer gestürzt

Heyda (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 35-Jähriger fuhr gestern Abend mit seinem Ford auf einem Waldweg im Bereich der Talsperre Heyda. Offenbar durch unaufmerksame Fahrweise fuhr er sich dort an einem betonierten Wassereinlauf fest und legte sich im Pkw schlafen. Dort entdeckte ihn ein Wanderer, der die Polizei informierte. Als die Polizeibeamten vor Ort kamen, konnte Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden. Ein ...

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