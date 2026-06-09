LPI-GTH: Körperverletzung
Gotha (ots)
Im Bereich Passauer Straße/Friemarer Straße gerieten gestern Abend zwei Männer in einen Streit. Dieser entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der 22-Jährige (deutsch) auf den 31-Jährigen (deutsch) einwirkte. Der 31 Jahre alte Mann wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein bei dem 22-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, Kokain sowie Cannabis. Gegen den 22 Jahre alten Mann wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell