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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Gotha (ots)

Im Bereich Passauer Straße/Friemarer Straße gerieten gestern Abend zwei Männer in einen Streit. Dieser entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der 22-Jährige (deutsch) auf den 31-Jährigen (deutsch) einwirkte. Der 31 Jahre alte Mann wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein bei dem 22-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, Kokain sowie Cannabis. Gegen den 22 Jahre alten Mann wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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