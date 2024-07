LPI-GTH: Brand

Arnstadt (ots) - Ein 52-Jähriger befuhr gestern gegen 18.30 Uhr mit seinem E-Bike den Wirtschaftsweg zwischen Branchewinda und Roda und verlor in einer Linkskurve auf dem geschotterten Untergrund die Kontrolle über sein Fahrrad. Der Mann kam zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am E-Bike entstand geringer Sachschaden. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

mehr