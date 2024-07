LPI-GTH: Sturz

Ilmenau (ots) - Am Vormittag des 15. Juli sowie gestern kam es in Ilmenau in einem Bekleidungsgeschäft in der Straße des Friedens und in einem Geschäft in der Oehrenstöcker Landstraße zu Diebstahlshandlungen durch bisher unbekannte Personen. Es entstand Beuteschaden von insgesamt ungefähr 700 Euro. Auffällig in beiden Fällen war, dass die Täter für ihre Flucht offenbar einen schwarzen VW Passat mit ...

