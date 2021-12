Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Körperverletzung

Arnstadt (ots)

In der Erfurter Straße kam es gestern, gegen 18.00 Uhr zu einer Körperverletzung an einer 27 Jahre alten Frau. Ein 33-jähriger Mann schubste die Frau gegen eine Schaufensterscheibe und stieß ihr den Lenker seines mitgeführten Fahrrades in den Bauch. Drei derzeit unbekannte Zeugen eilten der Frau zur Hilfe. Der Tatverdächtige fuhr mit dem Fahrrad davon. Die Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, vor allem aber die drei Personen, welche der 27-Jährigen geholfen haben. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0281706/2021) entgegen. (jd)

