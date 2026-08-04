Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Nach Streit körperlich angegriffen (0194437/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg: Am Montagvormittag (03.08.2026) kam es in der Leipziger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich aus einer verbalen Streitigkeit eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein 28-jähriger libyscher Staatsangehöriger leicht verletzt wurde. Zudem wurden dessen Brille sowie sein Pkw beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat gegen den 46-jährigen ukrainischen Tatverdächtigen Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen. (SR)

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