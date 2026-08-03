LPI-G: (LK GRZ) Mit über zwei Promille auf dem Fahrrad unterwegs (0193902/2026)
Greiz (ots)
Greiz. Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zum Montag (03.08.2026) gegen 23:35 Uhr einen Fahrradfahrer in der August-Bebel-Straße. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 45-jährigen Mann einen Wert von 2,31 Promille. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr. (SR)
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