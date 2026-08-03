LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Gehöft (0193588/2026)
Altenburg (ots)
Langenleuba-Niederhain. Unbekannte drangen auf bislang unbekannte Weise zwischen dem 27.07.2026 und dem 01.08.2026 in ein Gehöft im Ortsteil Buscha ein. Die Täter durchsuchten das Wohnhaus sowie eine Scheune und entwendeten unter anderem einen Balkenmäher. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 03447 / 4710 um Hinweise. (SR)
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