PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Gehöft (0193588/2026)

Altenburg (ots)

Langenleuba-Niederhain. Unbekannte drangen auf bislang unbekannte Weise zwischen dem 27.07.2026 und dem 01.08.2026 in ein Gehöft im Ortsteil Buscha ein. Die Täter durchsuchten das Wohnhaus sowie eine Scheune und entwendeten unter anderem einen Balkenmäher. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 03447 / 4710 um Hinweise. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 11:28

    LPI-G: (LK ABG) Rettungswagen beschädigt und Rettungsdienst bedroht (0193836/2026)

    Altenburg (ots) - Meuselwitz. Zu einem Polizeieinsatz kam es am Sonntagabend (02.08.2026) an der Zufahrt zum Hainbergsee. Ein 23-jähriger Mann bedrohte nach bisherigen Erkenntnissen die Besatzung eines Rettungswagens. Die beiden Rettungskräfte brachten sich in ihrem Fahrzeug in Sicherheit. Der Mann beschädigte anschließend den Rettungswagen erheblich, indem er ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 11:26

    LPI-G: (G) Einbruch in Einfamilienhaus (0193192/2026)

    Gera (ots) - Gera. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Freitagvormittag (31.07.2026) und Samstagvormittag (01.08.2026) auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Waldseestraße im Ortsteil Kleinaga. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beschädigungen am Gebäude konnten zunächst nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 13:09

    LPI-G: (LK ABG) Zu viel getankt

    Altenburg (ots) - Nach Mitteilung über eine herumschreiende offensichtlich volltrunkene Person an einer Bushaltestelle in der Kauerndorfer Allee, konnte durch die eingesetzten Beamten ein 43-jähriger deutscher Mann in der Nähe des Lidl-Marktes angetroffen werden. Diesen bot sich ein unschönes Bild dar, hatte sich der Betrunkene offensichtlich bereits über sein Shirt erbrochen. Mit 4,24 Promille deutlich im gefährlichen Bereich, erfolgte die Übergabe an die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren