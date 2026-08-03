Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Rettungswagen beschädigt und Rettungsdienst bedroht (0193836/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Zu einem Polizeieinsatz kam es am Sonntagabend (02.08.2026) an der Zufahrt zum Hainbergsee. Ein 23-jähriger Mann bedrohte nach bisherigen Erkenntnissen die Besatzung eines Rettungswagens. Die beiden Rettungskräfte brachten sich in ihrem Fahrzeug in Sicherheit. Der Mann beschädigte anschließend den Rettungswagen erheblich, indem er mehrfach auf die Motorhaube einschlug. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Anschließend wurde der Mann in einer medizinischen Einrichtung untergebracht. Ob sich der 23-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. (SR)

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