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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Trickdiebstahl beim Einkauf (0193070/2026)

Greiz (ots)

Weida. Opfer eines Trickdiebstahls wurde am Samstagvormittag (01.08.2026) eine 73-jährige Frau beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Straße Am Schafberge. Während sie von einer unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt wurde, entwendeten Unbekannte unbemerkt ihre Geldbörse aus der Handtasche. Neben Bargeld befanden sich darin unter anderem Bankkarten und Ausweisdokumente. Die Polizei weist darauf hin, Geldbörsen möglichst nah am Körper zu tragen und Taschen insbesondere während des Einkaufens nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den tatverdächtigen Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 03661 / 6210 zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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