Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht durch einen blau-weißen Bus

St. Ingbert (ots)

In dem Tatzeitraum vom 23.06.2026, 08:00 Uhr bis 24.06.2026, 08:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Dudweilerstraße, in der Nähe des Kreisverkehrs, in 66386 St. Ingbert-Mitte. Hierbei wurde am Seiteneingang einer dortigen Lagerhalle das Vordach durch einen vorbeifahrenden blau-weißen Bus beschädigt. Nähere Informationen sind bislang nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

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