LPI-G: (G) Ohne Fahrerlaubnis und mutmaßlich mit gefälschten Dokumenten unterwegs (0193938/2026)

Greiz (ots) - Weida. Opfer eines Trickdiebstahls wurde am Samstagvormittag (01.08.2026) eine 73-jährige Frau beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Straße Am Schafberge. Während sie von einer unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt wurde, entwendeten Unbekannte unbemerkt ihre Geldbörse aus der Handtasche. Neben Bargeld befanden sich darin unter anderem Bankkarten und Ausweisdokumente. Die Polizei weist darauf ...

mehr