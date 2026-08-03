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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Ohne Fahrerlaubnis und mutmaßlich mit gefälschten Dokumenten unterwegs (0193938/2026)

Gera (ots)

Gera. Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zum Montag (03.08.2026) einen Kleintransporter in der Theaterstraße. Der Fahrzeugführer händigte den Beamten zwei mutmaßlich gefälschte ausländische Führerscheine aus. Zudem ergaben sich Hinweise, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Die Dokumente wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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