Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ)Fahren ohne Fahrerlaubnis - 0192741/2026

Gera (ots)

Am Freitag (31.07.2026) bestreiften Einsatzkräfte des Inspektionsdienstes Gera den Bereich Bad Köstritz. Hierbei fiel ihnen ein 43-jähriger Fahrer eines PKW Skoda auf einem landwirtschaftlichen Weg zwischen Bad Köstritz und Caaschwitz auf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zu dem stand der 43-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel, da ein durchgeführter Drogenvortest positiv reagierte. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein, veranlassten eine Blutentnahme und untersagten dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt.

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