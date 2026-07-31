LPI-G: (G) Mit über zwei Promille auf dem Fahrrad (0191998/2026)
Gera (ots)
Gera. Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagabend (29.07.2026) gegen 22:00 Uhr einen Fahrradfahrer in der Langen Straße. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 29-Jährigen einen Wert von 2,29 Promille. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (SR)
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