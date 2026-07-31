LPI-G: (G) Mit über zwei Promille auf dem Fahrrad (0191998/2026)

Altenburg (ots) - Altenburg. Unbekannte entwendeten zwischen Montagabend (28.07.2026) und Donnerstagabend (30.07.2026) ein Mountainbike aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Straße Unterm Schloß. Das Fahrrad der Marke Scott hat einen Wert von etwa 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrrades geben können, sich unter ...

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