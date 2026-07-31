LPI-G: (LK GRZ) Körperliche Auseinandersetzung auf Parkplatz (0191551/2026)
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Am Donnerstagvormittag (30.07.2026) kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Aumaischen Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigem Ukrainer und einem 38-jährigen Deutschen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich aus einer verbalen Streitigkeit eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei erlitt der 38-Jähriger leichte Verletzungen. Beide Männer standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (SR)
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