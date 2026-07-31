Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Betrunkener beschädigt Fahrzeug und beleidigt Insassen (0191402/2026)

Gera (ots)

Gera. Polizeibeamte kamen am Donnerstagvormittag (30.07.2026) in der Rudolf-Diener-Straße zum Einsatz. Ein stark alkoholisierter 26-jähriger Deutscher beschädigte nach bisherigen Erkenntnissen die Motorhaube eines geparkten Transporters und beleidigte zwei Fahrzeuginsassen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Da sich der Mann auch gegenüber den eingesetzten Beamten uneinsichtig zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)

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