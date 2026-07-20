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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Unfall verursacht und Unfallstelle verlassen - Umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet (0180903/2026)

Gera (ots)

Gera. In den frühen Morgenstunden des Sonntags (19.07.2026) kam es gegen 03:45 Uhr auf der B2, am Stadtring in Höhe der Abzweigung Straße des Bergmanns in Fahrtrichtung Zeitz, zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer eines Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen sowie anschließend mit Leitpfosten. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zudem wurden Verkehrseinrichtungen im hohen dreistelligen Bereich beschädigt.

Der Fahrer entfernte sich anschließend zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle. Da aufgrund erster Erkenntnisse der Verdacht bestand, dass der Mann vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert haben könnte und zudem Hinweise auf eine mögliche Gefährdung seiner Person vorlagen, leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Hierbei kamen unter anderem ein Fährtenhund, eine Drohne sowie eine Rettungshundestaffel zum Einsatz.

Im weiteren Verlauf meldete sich eine Vertraute des Fahrzeugführers bei der Polizei und teilte dessen Aufenthaltsort mit. Der Mann konnte angetroffen werden. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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