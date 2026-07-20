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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus bleibt ohne Beute (0180930/2026)

Altenburg (ots)

Gerstenberg. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum vom 11.07.2026 bis zum 19.07.2026 gewaltsam Zutritt zu einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus in der Luckaer Straße. Hierzu drückten die Täter ein Kellerfenster auf und beschädigten dieses. Im Gebäude wurden mehrere Schränke und Behältnisse durchsucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Luckaer Straße bemerkt haben, sich unter Angabe der Bezugsnummer ST/0180930/2026 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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