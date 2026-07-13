Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer stößt mit Lkw zusammen - 25-Jähriger schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Troisdorf (ots)

Ein 25-jähriger Rennradfahrer aus Bonn fuhr am Freitagmittag (10. Juli) durch die Felder am Eschmarer See in Troisdorf. Gegen 12.15 Uhr überquerte er von einem untergeordneten Feldweg kommend die Straße "Im Kleinen Feldchen", offenbar mit dem Ziel, in Richtung "Die große Heerstraße" weiterzufahren. Dabei stieß er mit einem von rechts kommenden vorfahrtsberechtigen Lkw zusammen, der aus Richtung der nahegelegenen Kiesgrube kam. Der 56-jährige Fahrer des 26-Tonners konnte den Radfahrer nach eigenen Angaben wegen der dichten Vegetation nicht sehen. Der Radfahrer prallte seitlich gegen den Lkw und stürzte.

Als die Polizei eintraf, war der 25-Jährige ansprechbar, konnte jedoch keine Angaben zum Unfall machen. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Experten des Verkehrsdienstes sicherten die digitalen Daten des Lkw, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Auch das Fahrrad des Radfahrers wurde als Beweismittel beschlagnahmt.

Das Verkehrskommissariat ermittelt. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell