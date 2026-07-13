PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer stößt mit Lkw zusammen - 25-Jähriger schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Troisdorf (ots)

Ein 25-jähriger Rennradfahrer aus Bonn fuhr am Freitagmittag (10. Juli) durch die Felder am Eschmarer See in Troisdorf. Gegen 12.15 Uhr überquerte er von einem untergeordneten Feldweg kommend die Straße "Im Kleinen Feldchen", offenbar mit dem Ziel, in Richtung "Die große Heerstraße" weiterzufahren. Dabei stieß er mit einem von rechts kommenden vorfahrtsberechtigen Lkw zusammen, der aus Richtung der nahegelegenen Kiesgrube kam. Der 56-jährige Fahrer des 26-Tonners konnte den Radfahrer nach eigenen Angaben wegen der dichten Vegetation nicht sehen. Der Radfahrer prallte seitlich gegen den Lkw und stürzte.

Als die Polizei eintraf, war der 25-Jährige ansprechbar, konnte jedoch keine Angaben zum Unfall machen. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Experten des Verkehrsdienstes sicherten die digitalen Daten des Lkw, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Auch das Fahrrad des Radfahrers wurde als Beweismittel beschlagnahmt.

Das Verkehrskommissariat ermittelt. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 10:23

    POL-SU: Zeuge findet bewusstlosen Radfahrer - Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

    Siegburg (ots) - Am Freitagabend (10. Juli) gegen 23 Uhr weckte ein lauter Knall einen Anwohner der Straße "Freiheit" in Sieg. Zunächst konnte er das Geräusch nicht einordnen und vermutete einen Vorfall an seinem Haus. Als er nachsah, entdeckte er einen 62-jährigen Radfahrer, der reglos auf der Straße lag. Der Zeuge alarmierte sofort den Rettungsdienst, da der ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 10:22

    POL-SU: Brandstifter vorläufig festgenommen - Zwei Brände innerhalb weniger Minuten

    Troisdorf (ots) - In der Nacht zu Sonntag (12. Juli) wurde die Polizei gegen 03.30 Uhr ins Parkhaus an der Poststraße in Troisdorf gerufen, weil eine unbekannte Person ein Fahrrad in Brand gesetzt hatte. Während die Feuerwehr den Brand löschte, um eine Ausweitung des Feuers zu verhindern, ging eine weitere Meldung über ein Feuer ein. Nur wenige Meter entfernt in ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 12:01

    POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster tot aufgefunden

    Neunkirchen-Seelscheid/Köln (ots) - Am 23. Juni baten wir um Hilfe bei der Suche nach einem 66-jährigen Mann aus Neunkirchen-Seelscheid. Nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung steht nun fest: Der Vermisste wurde vor wenigen Tagen als zunächst unbekannter Toter in Köln gefunden und mittlerweile eindeutig identifiziert. Es gibt keine Hinweise auf ein Verbrechen. Bitte stellen Sie die Fahndung ein und löschen Sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren