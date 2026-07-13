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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeuge findet bewusstlosen Radfahrer - Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Siegburg (ots)

Am Freitagabend (10. Juli) gegen 23 Uhr weckte ein lauter Knall einen Anwohner der Straße "Freiheit" in Sieg. Zunächst konnte er das Geräusch nicht einordnen und vermutete einen Vorfall an seinem Haus. Als er nachsah, entdeckte er einen 62-jährigen Radfahrer, der reglos auf der Straße lag. Der Zeuge alarmierte sofort den Rettungsdienst, da der Mann bewusstlos war.

Bei Eintreffen der Polizei war der gestürzte Radfahrer aus Siegburg wieder ansprechbar, konnte sich jedoch nicht an den Unfall erinnern. Spuren am Unfallort deuteten darauf hin, dass der 62-Jährige ohne Fremdeinwirkung gestürzt war - vermutlich wegen seiner starken Alkoholisierung. Ein Atemalkoholtest ergab etwa 1,8 Promille.

Der verletzte E-Bike-Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein beschädigtes Fahrrad stellte der Zeuge bei sich unter. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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