PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallserie unter Alkohol- und Drogeneinfluss (CV: 0180170/2026)

Gera (ots)

Ein 35-jähriger Fahrer eines VW Crafter verursachte am Freitagabend (17.07.2026), gegen 23:25 Uhr mehrere Verkehrsunfälle im Stadtgebiet. Zunächst beschädigte der Mann beim Wenden im Bereich Thüringer Straße/Tinzer Straße einen Snackautomaten und setzte seine Fahrt fort. An der Kreuzung Berliner Straße/Siemensstraße kollidierte der Transporter mit einem Verkehrszeichen, fuhr über den Gehweg, beschädigte ein weiteres Verkehrszeichen und prallte schließlich auf Höhe der Berufsschule gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,96 Promille. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Der VW Crafter musste abgeschleppt werden. Es entstand ein hoher Gesamtschaden. Gegen den 35-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. SH

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 19.07.2026 – 11:42

    LPI-G: Brand eines Müllcontainers in der Theaterstraße (CV: 0180803/2026)

    Gera (ots) - Am Sonntag (19.07.2026) wurde gegen 04:10 Uhr ein Müllcontainer auf einem Mülltonnenstellplatz in der Theaterstraße in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurde der 1.100-Liter-Container zerstört. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen geben können, ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 11:41

    LPI-G: Müllcontainer durch Brand zerstört (CV: 0180803/2026)

    Gera (ots) - Unbekannte setzten am Sonntagmorgen (19.07.2026), gegen 02:40 Uhr, in der Straße des Friedens, Höhe Hausnummer 104, einen Papiermüllcontainer in Brand. Der 1.100-Liter-Container wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. SH Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 19.07.2026 – 11:38

    LPI-G: Fahrzeugbrand in Gera (CV: 0180205/2026)

    Gera (ots) - Am Samstag (18.07.2026) geriet gegen 00:30 Uhr im Weg der Freundschaft auf Höhe des ehemaligen Milchhofes ein abgestellter Mercedes-Benz in Brand. Ein Zeuge informierte die Feuerwehr und die Polizei über das brennende Fahrzeug. Der Pkw stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizei Gera ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren