Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallserie unter Alkohol- und Drogeneinfluss (CV: 0180170/2026)

Gera (ots)

Ein 35-jähriger Fahrer eines VW Crafter verursachte am Freitagabend (17.07.2026), gegen 23:25 Uhr mehrere Verkehrsunfälle im Stadtgebiet. Zunächst beschädigte der Mann beim Wenden im Bereich Thüringer Straße/Tinzer Straße einen Snackautomaten und setzte seine Fahrt fort. An der Kreuzung Berliner Straße/Siemensstraße kollidierte der Transporter mit einem Verkehrszeichen, fuhr über den Gehweg, beschädigte ein weiteres Verkehrszeichen und prallte schließlich auf Höhe der Berufsschule gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,96 Promille. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Der VW Crafter musste abgeschleppt werden. Es entstand ein hoher Gesamtschaden. Gegen den 35-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. SH

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