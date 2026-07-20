Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Garagen aufgebrochen - Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro entwendet (0181143/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 28.06.2026 bis zum 19.07.2026 Zutritt zu zwei Garagen eines Garagenkomplexes in der Kopernikusstraße.

Aus einer Garage wurden unter Geschirr, Fahrräder sowie Bekleidung im Gesamtwert von rund 550 Euro entwendet. Anschließend öffneten die Täter eine weitere Garage gewaltsam, indem sie das Vorhängeschloss beschädigten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde daraus jedoch nichts gestohlen. Der Sachschaden am Schloss beläuft sich auf etwa fünf Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter Angabe der Bezugsnummer 0181143/2026 entgegengenommen. (KB)

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