Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Twist - Pkw überschlägt sich nach Ausweichmanöver
Twist (ots)
Gestern kam es gegen 13:43 Uhr auf der Südstraße zu einem Ausweichmanöver mit anschließendem Verkehrsunfall. Eine Frau befuhr mit ihrem Pkw die Südstraße, als plötzlich ein Tier die Fahrbahn überquerte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie aus und kam dabei von der Fahrbahn ab. Infolgedessen überschlug sich ihr Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell