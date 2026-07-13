Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Verbotene Präzisionsschleuder sichergestellt (0174635/2026)

Altenburg (ots)

Pahna. Polizeibeamte stellten am späten Sonntagabend (12.07.2026) auf einem Zeltplatz in Pahna bei einem 59-jährigen Mann eine verbotene Waffe fest.

Während der Durchsetzung eines zuvor ausgesprochenen Hausverbotes entdeckten die Beamten auf dem Fahrrad des Mannes eine Präzisionsschleuder mit Armstütze, Taschenlampe und Rotpunktvisier. Zudem wurden passende Stahlkugeln aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und beschlagnahmt.

Gegen den 59-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. (KB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell