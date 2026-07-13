Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Einbruch in Apotheke und Mobilfunkgeschäft scheitert (0174287/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte Täter drangen in den frühen Morgenstunden des Sonntags (12.07.2026) gewaltsam in eine Apotheke in der Straße "An der Beerweinschänke" ein. Nachdem sie mehrere Türen und Verglasungen beschädigt hatten, verschafften sie sich anschließend Zutritt zu einem angrenzenden Mobilfunkgeschäft.

Dort wurden unter anderem eine Zwischentür sowie mehrere Metallschränke gewaltsam geöffnet. Auch ein Tresor wurde beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand kein Beuteschaden. Der verursachte Sachschaden befindet sich im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes bemerkt haben, sich bei der Gerar Polizei zu melden. (KB)

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