Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Graffiti an Hausfassade angebracht (0174497/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter beschmierten in der Wallstraße in Altenburg eine Hausfassade mit einem großflächigen Graffiti.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Schriftzug "YENOR" mit weißer, roter und schwarzer Sprühfarbe auf einer Fläche von etwa 3,50 mal 1,20 Metern aufgebracht. Die Tat wurde am Sonntagabend (12.07.2026) festgestellt.

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. (KB)

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