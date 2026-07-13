Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Pfefferspray eingesetzt - Polizei sucht Zeugen (0174663/2026)

Gera (ots)

Gera. In der Nacht zu Montag (13.07.2026) kam es in der Zeulsdorfer Straße in Gera zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich zwei Männer im Alter von 18 und 22 Jahren im Bereich des Tatortes auf, als drei bislang unbekannte Täter erschienen. Einer der Unbekannten setzte Pfefferspray gegen die beiden Männer ein. Zudem wurde der 22-Jährige durch einen weiteren Täter mit einem Messer bedroht und körperlich angegriffen. Im Verlauf der Auseinandersetzung setzte sich der 22-Jährige zur Wehr, bevor die unbekannten Täter mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung flüchteten.

Die beiden Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können, sich bei der Polizei zu melden. (KB)

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