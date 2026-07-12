LPI-G: (LK Altenburger Land) Betrunken am Steuer (0174170/2026)
Altenburger Land (ots)
Göhren / Romschütz: Am 12.07.2026 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land um 04:20 Uhr in der Hauptstraße einen Pkw Skoda und mussten dabei feststellen, dass der 57-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss gefahren war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,41 Promille. Daraufhin erfolgte im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens die Anordnung einer Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Sicherstellung des Führerscheins.
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