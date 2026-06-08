PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Zeugensuche nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Rheinberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (07.06.) gegen 01:42 Uhr brachen mindestens zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus einer 89- jährigen Frau an der Hesperstraße ein.

Die Unbekannten schlugen eine Scheibe eines Fensters ein und gelangten so in das Haus. Im Inneren durchsuchten sie alle Räume.

Ob die Täter Beute machten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Hesperstraße auffällige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen.

/cd Ref. 260607-0700

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 13:47

    POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Zusammenstoß von zwei Radfahrenden

    Wesel (ots) - Bei einer Kollision mit einem anderen Fahrradfahrer verletzte sich am 03.06. ein 12- jähriger Radfahrer aus Wesel. Der 12- Jährige befuhr gegen 13:20 Uhr den Holzweg in Richtung Färberskamp. Ein hinter ihm fahrender junger Mann fuhr im Verlauf des Färberskamp auf ihn auf, so dass der 12- Jährige zu Fall kam. Bei dem Sturz erlitt er leichte ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 12:09

    POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

    Hamminkeln (ots) - Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Dienstag, 09.06.2026, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren