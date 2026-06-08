Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Zeugensuche nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Rheinberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (07.06.) gegen 01:42 Uhr brachen mindestens zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus einer 89- jährigen Frau an der Hesperstraße ein.

Die Unbekannten schlugen eine Scheibe eines Fensters ein und gelangten so in das Haus. Im Inneren durchsuchten sie alle Räume.

Ob die Täter Beute machten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Hesperstraße auffällige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen.

/cd Ref. 260607-0700

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell