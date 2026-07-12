LPI-G: (LK Altenburger Land) Fahrraddiebstahl (0172741/2026)

Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 10.07.2026 steckte sich eine immerhin 91-Jährige in einem Geschäft in der Sporenstraße Ware in ihre Handtasche und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Nachdem sie dabei ertappt wurde, konnte sie sich vor Ort nicht ausweisen, sodass die Polizei hinzugezogen wurde. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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