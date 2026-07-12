LPI-G: (LK Altenburger Land) Fahrraddiebstahl (0172741/2026)
Altenburger Land (ots)
Altenburg: In der Nacht vom 09.07.2026 zum 10.07.2026 entwendeten derzeit unbekannte Täter in der Platanenstraße ein Lastenfahrrad, das ordnungsgemäß gesichert vor einem Wohnhaus abgestellt war. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Hinweise telefonisch unter der Telefonnummer 03447/4710 entgegen.
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