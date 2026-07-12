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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Altenburger Land) Fahrraddiebstahl (0172741/2026)

Altenburger Land (ots)

Altenburg: In der Nacht vom 09.07.2026 zum 10.07.2026 entwendeten derzeit unbekannte Täter in der Platanenstraße ein Lastenfahrrad, das ordnungsgemäß gesichert vor einem Wohnhaus abgestellt war. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Hinweise telefonisch unter der Telefonnummer 03447/4710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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