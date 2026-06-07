Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperliche Auseinandersetzung im Park der Jugend

Gera (ots)

Am Nachmittag des 06.06.2026 kam es im Park der Jugend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei afghanischen Männern. Eine Streifenbesatzung der Polizei stellte die Situation fest und trennte die Beteiligten.

Beide Männer erlitten leichte Verletzungen. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell