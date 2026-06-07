Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Falsche Polizisten in echtem Polizeiauto

Langenwetzendorf (ots)

Am Nachmittag des 06.06.2026 wurde der Polizeiinspektion Greiz ein älterer Funkstreifenwagen gemeldet, welcher angeblich mit zwei Personen in Uniform besetzt sei und so durch Langenwetzendorf fahre. Das Fahrzeug konnte anschließend durch Beamte der Greizer Polizei angetroffen werden. Diese stellten fest, dass es sich tatsächlich um einen ausgemusterten Streifenwagen handelte, welcher augenscheinlich noch im originalzustand inklusive sämtlicher Aufschriften und Blaulichtanlage war. Die Zwei Personen im Fahrzeug trugen ebenfalls ältere Uniformen der sächsischen Polizei samt Hoheitsabzeichen. Die falschen Polizisten waren sogar mit Handschellen und Pistolenattrappen ausgerüstet. Durch die echten Beamten der Polizeiinspektion Greiz wurden daher Strafverfahren wegen Amtsanmaßung sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Uniformen mussten die beiden Männer vor Ort ablegen. Eine Untersagung der Weiterfahrt war nicht notwendig, da das Fahrzeug ohnehin aufgrund einer Panne abgeschleppt werden musste. <PS>

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