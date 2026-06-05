Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. E-Scooter-Fahrer mit Hund gestürzt.

Lippe (ots)

In der Quellenstraße stürzte am Mittwochabend (03.06.2026) gegen 20.15 Uhr ein E-Scooter-Fahrer, der mit seinem Hund unterwegs war. Der 71-Jährige fuhr in Richtung Rethlager Weg und führte dabei seinen Hund an der Leine mit sich. Als dieser sich nach ersten Erkenntnissen wegen eines anderen Tieres erschreckte, zog er zur Seite. Dadurch geriet der E-Scooter-Fahrer ins Schwanken und stürzte. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Ein freiwilliger Alkoholvortest im Rahmen der Unfallaufnahme schlug an. Daher wurde dem Detmolder eine Blutprobe entnommen.

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