Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugen zu möglicher Körperverletzung im Schlosspark gesucht.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer möglichen Körperverletzung geben können, die sich am frühen Morgen des 25.05.2026 gegen 3 Uhr im Schlosspark im Bereich des Durchgangs zum Marktplatz ereignet haben soll. Ein 18-Jähriger aus Detmold gab an, dass er sich dort mit Freunden aufhielt, als sich eine zunächst verbale Streitigkeit mit einer Gruppe aus bislang Unbekannten ergab. Anschließend sollen ihn einzelne Personen aus der Gruppe mit einem Baseballschläger sowie Pfefferspray attackiert haben und auf ihn eingetreten haben. Weitere Angaben von Zeugen in dieser Nacht bestätigten dies jedoch nicht. Ein hinzugerufener Rettungsdienst stellte keinerlei Verletzungen am 18-Jährigen fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die die noch unklare Sachlage im Schlosspark in dieser Nacht prüft. Daher werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zum Vorfall machen können: Hinweise richten Sie bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 5.

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