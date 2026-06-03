PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Vermisste Mädchen angetroffen - Rücknahme der Fahndung.

Lippe (ots)

Die beiden vermissten Mädchen aus Bad Salzuflen (15 und 16 Jahre), die seit Dienstag (02.06.2026) vermisst wurden, sind wieder da. Sie konnten wohlbehalten im Bereich Minden angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei Bevölkerung und Medien für die Hilfe bei der Suche. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen.

Bitte löschen Sie veröffentlichte Fotos und persönliche Informationen zu den beiden Jugendlichen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 15:16

    POL-LIP: Detmold. Zeugen zu möglicher Körperverletzung im Schlosspark gesucht.

    Lippe (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer möglichen Körperverletzung geben können, die sich am frühen Morgen des 25.05.2026 gegen 3 Uhr im Schlosspark im Bereich des Durchgangs zum Marktplatz ereignet haben soll. Ein 18-Jähriger aus Detmold gab an, dass er sich dort mit Freunden aufhielt, als sich eine zunächst verbale Streitigkeit mit einer ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 13:42

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndungen nach zwei vermissten Jugendlichen.

    Lippe (ots) - Die Polizei Lippe bittet um Hinweise zu einer 15-Jährigen und einer 16-Jährigen, die seit Dienstagabend als vermisst gelten. Zuletzt gesehen wurde die jugendlichen Mädchen in Bad Salzuflen. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich die beiden Jugendlichen in einer hilflosen Lage befinden. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren