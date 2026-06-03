Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Vermisste Mädchen angetroffen - Rücknahme der Fahndung.

Lippe (ots)

Die beiden vermissten Mädchen aus Bad Salzuflen (15 und 16 Jahre), die seit Dienstag (02.06.2026) vermisst wurden, sind wieder da. Sie konnten wohlbehalten im Bereich Minden angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei Bevölkerung und Medien für die Hilfe bei der Suche. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen.

Bitte löschen Sie veröffentlichte Fotos und persönliche Informationen zu den beiden Jugendlichen.

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