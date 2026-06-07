LPI-G: (LK GRZ) Betrunkener Fahranfänger gestoppt

Seelingstädt (ots) - Am Freitag, den 05.06.2026, gegen 22:30 Uhr, wurde ein 56-jähriger Autofahrer auf der B175 bei Seelingstädt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten Beamte der Polizeiinspektion Greiz fest, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Da bei dem Mann ein Wert von 0,75 Promille gemessen wurde, musste die Weiterfahrt unterbunden werden. Außerdem erwartet den Fahrzeugführer ein ...

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