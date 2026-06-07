LPI-G: (LK GRZ) Betrunkener Fahranfänger gestoppt
Berga-Wünschendorf (ots)
In der Nacht vom 06. zum 07.06.2026 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Greiz in Mosen einen jungen Mopedfahrer. Bei dem 18-Jährigen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,86 Promille. Die Weiterfahrt wurde somit untersagt und ein Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. <PS>
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