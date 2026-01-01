Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gleich mehrere Körperverletzungen

Altenburg (ots)

Gleich zu Anfang des neuen Jahres kam es gegen 00:30 Uhr, auf dem Meuselwitzer Marktplatz, zu mehreren Körperverletzungen. Nachdem ein 14-jähriger Pyrotechnik in Richtung einer Familie abgefeuert hatte, geriet die Bekleidung einer Anwesenden in Brand. Nachdem der 14-jährige von der Familie auf seinen verantwortungslosen Umgang mit Feuerwerkskörpern angesprochen wurde, eskalierte die Situation. Der Täter attackierte eine 53-jährige sowie einen 60-jährigen mit Reizgas. Im Rahmen der Aufnahme konnte der Verursacher identifiziert werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Annähernd zeitgleich meldeten sich unabhängig voneinander zwei weitere Geschädigte (21 und 23 Jahre), welche ebenfalls Opfer von Körperverletzungshandlungen wurden. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern derzeit an. Hinsichtlich der Verletzten erfolgte eine kurzzeitige Behandlung durch den Rettungsdienst.(AG)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell