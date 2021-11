Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlaube in Brand

Gera (ots)

Gera: Ein gemeldeter Gartenlaubenbrand in einer Gartenanlage in der Ronneburger Straße in Gera rief gestern Nachmittag (22.11.2021), kurz vor 16:00 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Meldung, so dass unverzüglich mit Löscharbeiten begonnen wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand in der Laube selbst ein Schwelbrand, so dass die Laube nahezu ausbrannte. Der Feuerwehr gelang es zum Glück, den Brand zu löschen. Personen kamen nicht zu schaden. Warum es in der Laube letzten Endes zum Brandausbruch kam, ist derzeit noch nicht bekannt und wird ermittelt. Die Kripo Gera (Tel 0365 / 8234-1465) hat die Ermittlungen übernommen. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell