Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Kirche

Altenburg (ots)

Gerstenberg: Unbekannte versuchten sich in der Zeit vom 16.11.2021 zum 19.11.2021 gewaltsam Zutritt zu einer Kirche auf dem Kirchberg in Gerstenberg zu verschaffen. Hierbei verursachten sie Sachschaden. Ein Eindringen in die Kirche selbst misslang allerdings. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (KR)

